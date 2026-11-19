Letztes Heimspiel des Jahres Oberzissen hat mit Emmelshausen II noch Rechnung offen Jan Müller 19.11.2026, 14:59 Uhr

i Viel Vorwärtsdrang zeigten Tobias Höper (grünes Trikot) und der SV Oberzissen bei ihren Heimspielen – das soll auch gegen den FC Emmelshausen-Karbach II wieder so sein. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

SV Oberzissen mischt in der Bezirksliga mit 27 Punkten vorne mit. Zwei Spiele stehen vor der Winterpause an, um den Erfolgskurs zu halten. Zuerst steht die Partie gegen die Emmelshausener Reserve an.

Der SV Oberzissen ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte richtig dick im Geschäft. Die Hinrunde beendete das Team von Trainer Eike Mund mit 27 Zählern als Tabellenvierter und punktgleich mit dem Zweiten SG Augst. Den Großteil der Punkte (19) sammelte Oberzissen auf heimischem Geläuf – und genau dort eröffnet der SVO am Sonntagnachmittag (15.







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