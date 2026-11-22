Spannung in der Bezirksliga: Trotz Jan Henrichs Doppelschlag teilen sich Rot-Weiss Koblenz II und Neuwied die Punkte. Im Abstiegskampf gelingt damit keinem der beiden Klubs ein Befreiungsschlag.
Lesezeit 2 Minuten
Während es die einen verpasst haben, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen, konnten die anderen den Vorsprung auf die Gefahrenzone der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht weiter ausbauen. Das Duell der abstiegsgefährdeten Teams FC Rot-Weiss Koblenz II und HSV Neuwied endete mit einem leistungsgerechten 2:2 (0:0)-Unentschieden, welches keinem der beiden Mannschaften so richtig weiterhilft.