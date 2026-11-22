HSV spielt in Koblenz 2:2 Neuwieder freuen sich über den Punkt bei Rot-Weiss II Jan Müller 22.11.2026, 21:07 Uhr

i Die Oberligareserve von Rot-Weiss Koblenz um Lennart Braatz (graues Trikot, hier im Spiel gegen Anadolu im Kampf um den Ball mit Hakan Karaman) musste sich im Heimspiel gegen den HSV Neuwied mit einem 2:2 zufrieden geben. Jörg Niebergall

Spannung in der Bezirksliga: Trotz Jan Henrichs Doppelschlag teilen sich Rot-Weiss Koblenz II und Neuwied die Punkte. Im Abstiegskampf gelingt damit keinem der beiden Klubs ein Befreiungsschlag.

Während es die einen verpasst haben, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen, konnten die anderen den Vorsprung auf die Gefahrenzone der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht weiter ausbauen. Das Duell der abstiegsgefährdeten Teams FC Rot-Weiss Koblenz II und HSV Neuwied endete mit einem leistungsgerechten 2:2 (0:0)-Unentschieden, welches keinem der beiden Mannschaften so richtig weiterhilft.







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