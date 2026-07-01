SG-Reserve will Klasse halten Neuer Kader, neuer Kunstrasen: Alles neu bei Anadolu Jan Müller 01.07.2026, 12:50 Uhr

i Anadolu-Trainer Dzenis Ramovic darf in der Vorbereitung ganze 13 Neuzugänge im Training begrüßen. Jörg Niebergall

In der Bezirksliga Mitte will Anadolu Koblenz mit einem rundum erneuerten Team angreifen. Die Reserve der SG 2000 will derweil mit ihren Nachwuchsspielern erneut den Klassenverbleib schaffen.

Die Bezirksligasaison 2026/27 wird in diesen Tagen bei den Mannschaften mit dem Beginn der schweißtreibenden Vorbereitung eingeläutet. Bei der Reserve aus Mülheim-Kärlich soll der Fokus erneut auf die Nachwuchsausbildung gelegt werden, während bei Anadolu Koblenz der Umbruch vollzogen wird.







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