In der Bezirksliga Mitte will Anadolu Koblenz mit einem rundum erneuerten Team angreifen. Die Reserve der SG 2000 will derweil mit ihren Nachwuchsspielern erneut den Klassenverbleib schaffen.
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Die Bezirksligasaison 2026/27 wird in diesen Tagen bei den Mannschaften mit dem Beginn der schweißtreibenden Vorbereitung eingeläutet. Bei der Reserve aus Mülheim-Kärlich soll der Fokus erneut auf die Nachwuchsausbildung gelegt werden, während bei Anadolu Koblenz der Umbruch vollzogen wird.