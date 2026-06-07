Klare Sache in Gondershausen: Rot-Weiss Koblenz II hat mit dem 4:0-Sieg bei der SG Morshausen das Tor zur Bezirksliga Mitte weit aufgestoßen und geht als Tabellenführer in das letzte Spiel der Aufstiegsrunde am Mittwoch gegen Maifeld-Elztal.
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Die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen spielt kommende Saison weiter in der Fußball-Kreisliga A. Auch das zweite Spiel der Dreier-Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte verlor Morshausen. Gast und Favorit Rot-Weiss Koblenz II war beim 0:4 (0:2) vor 200 Zuschauern auf dem Gondershausener Kunstrasen eine Nummer zu groß.