Aufstiegsrunde zur BZL Mitte Moustafa und Rot-Weiss II sind zu stark für Morshausen Sascha Wetzlar 07.06.2026, 11:39 Uhr

i Die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen um Spielertrainer Andy Felgner (links) ist nach dem 0:4 gegen Rot-Weiss Koblenz II (mit 0:2-Torschütze Maximilian Tarasow) raus aus dem Aufstiegsrennen. Rot-Weiss II reicht am Mittwoch (20 Uhr) im letzten Spiel der Aufstiegsrunde gegen Maifeld-Elztal ein Remis für den Aufstieg in die Bezirksliga Mitte. Sascha Wetzlar

Klare Sache in Gondershausen: Rot-Weiss Koblenz II hat mit dem 4:0-Sieg bei der SG Morshausen das Tor zur Bezirksliga Mitte weit aufgestoßen und geht als Tabellenführer in das letzte Spiel der Aufstiegsrunde am Mittwoch gegen Maifeld-Elztal.

Die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen spielt kommende Saison weiter in der Fußball-Kreisliga A. Auch das zweite Spiel der Dreier-Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte verlor Morshausen. Gast und Favorit Rot-Weiss Koblenz II war beim 0:4 (0:2) vor 200 Zuschauern auf dem Gondershausener Kunstrasen eine Nummer zu groß.







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