Ein Topspiel in der Fußball-Bezirksliga: Die besten Angreifer des Ahrweiler BC fordern Spitzenreiter FC Germania Metternich heraus. Kann Ahrweiler die Siegesserie ausbauen und dem Herbstmeister ein Bein stellen?
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Tore sind programmiert, wenn am Sonntag im letzten Hinrundenspiel die beiden besten Offensivmannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte aufeinandertreffen. Ab 15.30 Uhr empfängt die formstarke Reserve des Ahrweiler BC (40 Tore) keinen Geringeren als Spitzenreiter und Herbstmeister FC Germania Metternich (47 Tore) und hofft, diesen im Meisterschaftsrennen ein Bein stellen zu können.