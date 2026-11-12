Tabellenführer in Ahrweiler Metternich gastiert beim ABC II zum Offensivspektakel Jan Müller 12.11.2026, 13:15 Uhr

i Viel Respekt hat Bezirksliga-Tabellenführer FC Metternich vor der Offensivkraft des Ahrweiler BC II um Stürmer Yannik Jarzombek (vorn rechts). Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein Topspiel in der Fußball-Bezirksliga: Die besten Angreifer des Ahrweiler BC fordern Spitzenreiter FC Germania Metternich heraus. Kann Ahrweiler die Siegesserie ausbauen und dem Herbstmeister ein Bein stellen?

Tore sind programmiert, wenn am Sonntag im letzten Hinrundenspiel die beiden besten Offensivmannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte aufeinandertreffen. Ab 15.30 Uhr empfängt die formstarke Reserve des Ahrweiler BC (40 Tore) keinen Geringeren als Spitzenreiter und Herbstmeister FC Germania Metternich (47 Tore) und hofft, diesen im Meisterschaftsrennen ein Bein stellen zu können.







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