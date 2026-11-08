Germania ist Herbstmeister Metternich baut durch 8:2 über Maifeld die Führung aus Jan Müller 08.11.2026, 20:26 Uhr

i Philipp Brittner (vorn in Blau, hier beim 5:2-Sieg gegen die SG Mülheim-Kärlich II) und der FC Metternicher feierten einen 8:2-Kantersieg gegen die SG Maifeld-Elztal. René Weiss

In der Fußball-Bezirksliga Mitte zeigt Germania Metternich klare Dominanz mit einem 8:2-Sieg und sichert die Herbstmeisterschaft. Die Germania kommt dem Aufstieg näher, während Maifeld-Elztal das Tabellenende zementiert.

Die SG Maifeld-Elztal konnte ihren Überraschungssieg, das 2:0 gegen den SV Oberzissen, in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht wiederholen, und der FC Germania Metternich zeigte sich gut erholt von der 0:3-Niederlage im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den FC Bitburg: Die Germania gewann ihr Heimspiel gegen das Schlusslicht aus dem Maifeld mit 8:2 (5:0) und vergrößerte ihren Vorsprung an der Tabellenspitze, da alle vier Verfolger, FV Rübenach, ...







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