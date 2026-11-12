Eintracht Mendig erwartet zwei Topteams in der Bezirksliga, los geht es mit dem Spiel in Weitersburg: Trotz Personalnot hofft man auf Überraschungen. Kann das Team mehr als nur solide Ergebnisse erzielen?
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Für den SV Eintracht Mendig geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit Duellen gegen die Topteams nahtlos weiter. Nach dem 2:2 gegen Oberzissen gastieren die Vulkanstädter nun am Sonntag (15.30 Uhr) beim Vierten SV Viktoria Weitersburg, ehe am darauffolgenden Wochenende ein weiteres Auswärtsspiel beim Zweiten FV Rübenach auf dem Programm steht.