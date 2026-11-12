Eintracht in Weitersburg
Mendiger wollen sich in die Winterpause retten
Für Mendigs Spielertrainer Damir Mrkalj und sein Team folgen schwierige Spiele in der Bezirksliga. Los geht es mit der Partie in
Für Mendigs Spielertrainer Damir Mrkalj und sein Team folgen schwierige Spiele in der Bezirksliga. Los geht es mit der Partie in Weitersburg.
Max Jäger / Media

Eintracht Mendig erwartet zwei Topteams in der Bezirksliga, los geht es mit dem Spiel in Weitersburg: Trotz Personalnot hofft man auf Überraschungen. Kann das Team mehr als nur solide Ergebnisse erzielen? 

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Für den SV Eintracht Mendig geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit Duellen gegen die Topteams nahtlos weiter. Nach dem 2:2 gegen Oberzissen gastieren die Vulkanstädter nun am Sonntag (15.30 Uhr) beim Vierten SV Viktoria Weitersburg, ehe am darauffolgenden Wochenende ein weiteres Auswärtsspiel beim Zweiten FV Rübenach auf dem Programm steht.
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