Rhein/Ahr-Duell endet 2:2 Mendig und Oberzissen schenken sich im Derby nichts Jan Müller 08.11.2026, 09:02 Uhr

i Der Mendiger Brice Braquin Mitel besorgte das 1:0 für Mendig und holte beim 2:1 den Elfmeter heraus, am Ende spielte die Eintracht gegen den SV Oberzissen 2:2. Jörg Niebergall

Spannendes Remis im Rhein/Ahr-Derby der Bezirksliga Mitte! SV Eintracht Mendig und SV Oberzissen trennen sich mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams waren letztendlich zufrieden.

Keinen Gewinner hat es im Rhein/Ahr-Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem SV Oberzissen gegeben. Das Duell der beiden Mannschaften, die nur zwei Autobahnausfahrten der A 61 und 15 Minuten Fahrtweg voneinander trennen, endete mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:1)-Unentschieden.







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