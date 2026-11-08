Spannendes Remis im Rhein/Ahr-Derby der Bezirksliga Mitte! SV Eintracht Mendig und SV Oberzissen trennen sich mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams waren letztendlich zufrieden.
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Keinen Gewinner hat es im Rhein/Ahr-Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem SV Oberzissen gegeben. Das Duell der beiden Mannschaften, die nur zwei Autobahnausfahrten der A 61 und 15 Minuten Fahrtweg voneinander trennen, endete mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:1)-Unentschieden.