Packendes Duell in der Bezirksliga Mitte: SV Eintracht Mendig erwartet den FC Emmelshausen-Karbach II. Beide Teams kämpfen um Anschluss an die Spitze. Wird der Heimvorteil entscheiden?
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Der SV Eintracht Mendig steht in der Bezirksliga Mitte vor einer womöglich wegweisenden Begegnung. Am Samstagabend (18 Uhr) empfängt das Team von Spielertrainer Damir Mrkalj die Gäste des FC Emmelshausen-Karbach II an der heimischen Brauerstraße und will mit einem Sieg den Anschluss zu den vorderen Plätzen halten.