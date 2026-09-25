Vor Duell gegen FCEK II Mendig muss einige Ausfälle kompensieren Jan Müller 25.09.2026, 11:29 Uhr

i Der Einsatz von Mendigs Matthias Wengenroth (links, weißes Trikot) ist weiter fraglich. Jörg Niebergall

Packendes Duell in der Bezirksliga Mitte: SV Eintracht Mendig erwartet den FC Emmelshausen-Karbach II. Beide Teams kämpfen um Anschluss an die Spitze. Wird der Heimvorteil entscheiden?

Der SV Eintracht Mendig steht in der Bezirksliga Mitte vor einer womöglich wegweisenden Begegnung. Am Samstagabend (18 Uhr) empfängt das Team von Spielertrainer Damir Mrkalj die Gäste des FC Emmelshausen-Karbach II an der heimischen Brauerstraße und will mit einem Sieg den Anschluss zu den vorderen Plätzen halten.







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