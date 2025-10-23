TuS gastiert bei Anadolu Mayen muss vor Spitzenspiel zum berüchtigten Hartplatz Jan Müller 23.10.2025, 17:48 Uhr

i Leon Kohlhaas (vorn) schoss den TuS Mayen mit seinem Tor gegen den SV Weitersburg wieder an die Tabellenspitze der Bezirksliga Mitte. Die gilt es nun, auswärts bei Anadolu Koblenz zu verteidigen. Jörg Niebergall

Es ist ein enorm schwieriges Auswärtsspiel für den TuS Mayen: Auf dem Hartplatz der Feste Franz in Koblenz-Lützel treten die Eifeler bei Anadolu Koblenz an – und der Gegner hat gerade seinen Trainer entlassen.

Beim Bezirksligaspitzenreiter TuS Mayen stehen in den kommenden zwei Wochen wichtige Spiele auf dem Programm. Bevor die Mayener in der nächsten Woche den Verfolger SV Untermosel zum Spitzenspiel empfangen, gastiert das Team von Trainer Marc Steil an diesem Sonntag (15 Uhr) bei Anadolu Koblenz auf dem berüchtigten Hartplatz der Feste Franz.







