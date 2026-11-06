SG gastiert in Metternich Maifeld will mit neuem Mut den Primus etwas ärgern Lutz Klattenberg 06.11.2026, 11:18 Uhr

i Julian Birnstock (vorn in Blau) besorgte das 1:0 für die SG Maifeld-Elztal beim 2:0-Sieg gegen den SV Oberzissen – nun fährt die SG gestärkt zum Tabellenführer nach Metternich. Maximilian Mohr. MM15Photo

Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg gegen den SV Oberzissen steht für die SG Maifeld-Elztal nun ein schwieriges Auswärtsspiel auf dem Programm: bei Spitzenreiter FC Metternich.

Mit dem 2:0-Erfolg gegen den SV Oberzissen hat die SG Maifeld-Elztal am Dienstagabend ihre lange Durststrecke in der Fußball-Bezirksliga Mitte beendet. Mit neuem Mut geht es also in den Jahresendspurt. Vier Partien stehen noch auf dem Plan. Am Sonntag (15 Uhr) wartet wohl zunächst die härteste Herausforderung auf die Maifelder.







Artikel teilen

Artikel teilen