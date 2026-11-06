Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg gegen den SV Oberzissen steht für die SG Maifeld-Elztal nun ein schwieriges Auswärtsspiel auf dem Programm: bei Spitzenreiter FC Metternich.
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Mit dem 2:0-Erfolg gegen den SV Oberzissen hat die SG Maifeld-Elztal am Dienstagabend ihre lange Durststrecke in der Fußball-Bezirksliga Mitte beendet. Mit neuem Mut geht es also in den Jahresendspurt. Vier Partien stehen noch auf dem Plan. Am Sonntag (15 Uhr) wartet wohl zunächst die härteste Herausforderung auf die Maifelder.