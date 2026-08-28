Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gastiert am vierten Spieltag der Bezirksliga Mitte beim Tabellenführer FC Metternich, der auch für Liebshausens Spielertrainer Simon Peifer „die beste Mannschaft der Liga“ ist.
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Nach dem 0:4 in Rübenach und dem Heimpatzer beim 2:4 gegen Maifeld-Elztal droht der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte die dritte Niederlage nach Gang: Die Hunsrücker (mit drei Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz 13) spielen am Sonntag um 16 Uhr beim Tabellenführer FC Metternich (sieben Zähler).