SG zu Gast beim FC Metternich Liebshausen muss zur „besten Mannschaft der Liga“ Michael Bongard 28.08.2026, 14:24 Uhr

i Vor genau einem Jahr musste sich die SG Liebshausen (rote Trikots, von links mit Semih Backes und Leon Schulzki) am zweiten Spieltag der vergangenen Saison mit 1:2 auf dem Kunstrasen in der Metternicher Kaul durch einen späten Elfmeter geschlagen geben. Am Sonntag (16 Uhr) kommt es zur Neuauflage des Duells Metternich gegen Liebshausen. Jörg Niebergall

Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gastiert am vierten Spieltag der Bezirksliga Mitte beim Tabellenführer FC Metternich, der auch für Liebshausens Spielertrainer Simon Peifer „die beste Mannschaft der Liga“ ist.

Nach dem 0:4 in Rübenach und dem Heimpatzer beim 2:4 gegen Maifeld-Elztal droht der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte die dritte Niederlage nach Gang: Die Hunsrücker (mit drei Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz 13) spielen am Sonntag um 16 Uhr beim Tabellenführer FC Metternich (sieben Zähler).







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