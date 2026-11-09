SG II gegen Weitersburg 2:2 Lauer rutscht aus und Mülheims Horn pariert Elfmeter Jan Müller 09.11.2026, 09:18 Uhr

i Raffael Mulara (rechts, hier im Spiel in Neuwied) freute sich mit der SG Mülheim-Kärlich II über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Weitersburg. René Weiss

Fußball-Bezirksliga Mitte: Ein spannendes 2:2-Unentschieden zwischen SG 2000 Mülheim-Kärlich II und SV Weitersburg, bei dem Mülheims Keeper durch einen gehaltenen Elfmeter in den Fokus rückt. Punkteteilung nach einem intensiven Spielverlauf.

Mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden, mit dem am Ende beide Mannschaften leben konnten, trennten sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich und der SV Viktoria Weitersburg. Beide Teams konnten dabei jeweils eine Halbzeit für sich beanspruchen, allerdings verpassten die Gäste, vor allem durch einen verschossenen Elfmeter in der 70.







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