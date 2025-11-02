Emmelshausen II gewinnt 6:2 Julian Gasper sorgt in Urbar für entscheidende Tore Lutz Klattenberg 02.11.2025, 20:49 Uhr

i Linus Peuter (in Blau) ist nach langer Verletzungspause wieder am Ball und führte den FC Emmelshausen-Karbach II zum 6:2-Auswärtssieg beim Schlusslicht FC Urbar. Jörg Niebergall

Der FC Urbar hat es in den vergangenen Duellen und auch im Heimspiel an diesem Wochenende verpasst, für eine Wende zum Guten zu sorgen. Auch das wichtige Spiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach II verlor der FCU.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der FC Emmelshausen-Karbach II Anschluss an das gesicherte Tabellenmittelfeld hergestellt, für den FC Urbar rücken dagegen die Nichtabstiegsplätze, schon vor der Saisonhalbzeit, in immer weitere Ferne. Der FCU unterlag auf eigenem Platz den Vorderhunsrückern letztlich klar mit 2:6 (1:2).







