2:2 im Stadtduell In der Nachspielzeit schlägt Güls gegen Rübenach zu Emily Klinkner 07.11.2026, 11:37 Uhr

i Das 2:1 für Rübenach. Der Ball kommt nach einem Freistoß von links, wird noch abgefälscht und landet bei Kodai Stalph (in Rot, am Pfosten), der den Ball ins Netz bugsiert. Der Gülser Torwart Denys Ferd streckt sich vergeblich. René Weiss

Dramatik im Koblenzer Stadtderby: Der BSC Güls und der FV Rübenach trennen sich 2:2 nach einem packenden Bezirksliga-Duell mit vier Gelb-Roten Karten in der Schlussphase. Spannung bis zur letzten Minute.

Der BSC Güls und der FV Rübenach haben sich im Koblenzer Stadtduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:2 (1:1) getrennt. Trotz einer überwiegend fairen Partie wurde am Ende nur noch mit neun gegen neun gespielt, da beide Mannschaften schlussendlich mit jeweils zwei Gelb-Roten Karten vom Feld gingen.







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