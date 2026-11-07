Dramatik im Koblenzer Stadtderby: Der BSC Güls und der FV Rübenach trennen sich 2:2 nach einem packenden Bezirksliga-Duell mit vier Gelb-Roten Karten in der Schlussphase. Spannung bis zur letzten Minute.
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Der BSC Güls und der FV Rübenach haben sich im Koblenzer Stadtduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:2 (1:1) getrennt. Trotz einer überwiegend fairen Partie wurde am Ende nur noch mit neun gegen neun gespielt, da beide Mannschaften schlussendlich mit jeweils zwei Gelb-Roten Karten vom Feld gingen.