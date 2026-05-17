SVW unterliegt Ahbach 1:2 Immer noch kein Ende der Weitersburger Sieglosserie Daniel Fischer 17.05.2026, 13:15 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Weitersburg bleibt weiter sieglos. Die Mannschaft von Trainer Koca verlor beim TuS Ahbach. Ein kurioses Freistoßtor und ein Standard entschieden das Spiel.

Der SV Weitersburg ist vom letzten Auswärtsspiel der Saison ohne Punkte zurückgekehrt. In der Eifel unterlag die Mannschaft von Trainer David Koca am 29. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte verdient dem TuS Ahbach mit 1:2 (1:1). Insbesondere in der Offensive präsentierte sich der SVW dabei zu harmlos.







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