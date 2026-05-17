Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Weitersburg bleibt weiter sieglos. Die Mannschaft von Trainer Koca verlor beim TuS Ahbach. Ein kurioses Freistoßtor und ein Standard entschieden das Spiel.
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Der SV Weitersburg ist vom letzten Auswärtsspiel der Saison ohne Punkte zurückgekehrt. In der Eifel unterlag die Mannschaft von Trainer David Koca am 29. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte verdient dem TuS Ahbach mit 1:2 (1:1). Insbesondere in der Offensive präsentierte sich der SVW dabei zu harmlos.