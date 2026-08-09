Lange sah es nach einem souveränen Heimsieg für den HSV Neuwied aus. Bis zur 80. Minute führte der HSV mit 4:1 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II. Doch im Anschluss startete der Aufsteiger eine spektakuläre Aufholjagd.
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80 Minuten alt war die Partie bei der Rückkehr des HSV Neuwied ins Rhein-Wied-Stadion, und eigentlich deutete alles auf drei Punkte für die Gastgeber hin. Mit 4:1 führten die Heimatsportler gegen Aufsteiger FC Rot-Weiss Koblenz II zu diesem Zeitpunkt, sie kontrollierten die Begegnung und besaßen hundertprozentige Gelegenheiten, das fünfte und sechste Tor nachzulegen.