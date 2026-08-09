RWK-Reserve punktet in Neuwied HSV führt lange 4:1, muss sich aber mit Remis begnügen René Weiss 09.08.2026, 18:56 Uhr

i In dieser Situation hat der Neuwieder Giovanni Landi (Zweiter von links) das 5:2 auf dem Fuß, zieht aber gegen Marco Nauber, Keeper von RW Koblenz II, den Kürzeren. Am Ende holten die Koblenzer tatsächlich noch ein Remis. René Weiss

Lange sah es nach einem souveränen Heimsieg für den HSV Neuwied aus. Bis zur 80. Minute führte der HSV mit 4:1 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II. Doch im Anschluss startete der Aufsteiger eine spektakuläre Aufholjagd.

80 Minuten alt war die Partie bei der Rückkehr des HSV Neuwied ins Rhein-Wied-Stadion, und eigentlich deutete alles auf drei Punkte für die Gastgeber hin. Mit 4:1 führten die Heimatsportler gegen Aufsteiger FC Rot-Weiss Koblenz II zu diesem Zeitpunkt, sie kontrollierten die Begegnung und besaßen hundertprozentige Gelegenheiten, das fünfte und sechste Tor nachzulegen.







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