Neuwied schlägt Westum Geburtstagskind Finkenbusch beschenkt sich und den HSV René Weiss 26.10.2025, 20:59 Uhr

i Das Geburtstagskind beschenkt sich doppelt: Yannik Finkenbusch (weißes Trikot, hier im Spiel gegen den TuS Ahbach) traf im Heimspiel gegen die SG Westum doppelt und trug so entscheidend zum zweiten 3:1-Heimerfolg in Folge des HSV Neuwied bei. René Weiss

Schöner kann man sich einen Geburtstag als leidenschaftlicher Hobbysportler eigentlich gar nicht vorstellen: Yannik Finkenbusch traf am Sonntag doppelt und trug so zum 3:1-Heimsieg seines HSV gegen den Aufsteiger Westum bei.

Fünf Punkte hatte der HSV Neuwied in den ersten zehn Saisonspielen der Bezirksliga Mitte gesammelt. Jetzt konnten die „Deichstädter“ diese Ausbeute innerhalb von einer Woche mehr als verdoppeln. Der Heimatsportverein wusste, dass der Sieg gegen Spitzenreiter SV Untermosel Kobern-Gondorf vor einer Woche nur einen richtigen Wert bekommt, wenn diese Leistung konserviert und im nächsten Heimspiel gegen die SG Westum/Löhndorf nachgelegt werden kann. ...







