Anadolu Koblenz siegt in der Bezirksliga mit 2:0 gegen Binningen und verbessert sich auf Rang sieben. Edis Ramovic glänzt mit zwei Treffern. Binningen steckt weiter im Tabellenkeller fest.
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Zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Bezirksliga Mitte konnte sich Anadolu Koblenz mit 2:0 (0:0) gegen den SV Blau-Weiß Binningen durchsetzen. Mit dem sechsten Saisonerfolg verbesserte sich Anadolu auf den siebten Rang und darf weiter darauf hoffen, noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen.