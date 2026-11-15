Anadolu gewinnt mit 2:0 Doppelpack von Edis Ramovic knackt Neuling Binningen Lutz Klattenberg 15.11.2026, 21:03 Uhr

i Anadolus Stürmer Edis Ramovic (rotes Trikot) machte beide Tore beim Koblenzer 2:0-Erfolg gegen den SV Binningen. Wolfgang Heil

Anadolu Koblenz siegt in der Bezirksliga mit 2:0 gegen Binningen und verbessert sich auf Rang sieben. Edis Ramovic glänzt mit zwei Treffern. Binningen steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Bezirksliga Mitte konnte sich Anadolu Koblenz mit 2:0 (0:0) gegen den SV Blau-Weiß Binningen durchsetzen. Mit dem sechsten Saisonerfolg verbesserte sich Anadolu auf den siebten Rang und darf weiter darauf hoffen, noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen.







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