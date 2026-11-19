Ungewohnte Situation für den Bezirksliga-Dino: Für die SG Liebshausen geht es auf einem Abstiegsplatz stehend in die Rückrunde. Der Gegner in der zweiten Saisonhälfte ist auswärts mit dem SV Weitersburg direkt ein dicker Brocken.
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Nach einer der schwächsten Halbserien in ihrer mehr als 23-jährigen Bezirksliga-Geschichte soll für die Fußballer der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach in der Rückrunde alles besser werden. Die beginnt für die SG aber mit einem weiteren Brocken als Gegner: Liebshausen ist am Sonntag (15.