Zu Gast in Weitersburg Der nächste dicke Brocken für die SG Liebshausen Michael Bongard 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Im Hinspiel war Liebshausens Spielertrainer Simon Peifer (in Blau) von Weitersburgs Routinier Marcel Berg nicht in den Griff zu bekommen. Liebshausen gewann am ersten Spieltag mit 2:1, Peifer machte das erste seiner bisher neun Saisontore. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für die SG in Weitersburg der Rückrundenauftakt an. Diesmal spricht vieles für einen Weitersburger Sieg. B&P Schmitt

Ungewohnte Situation für den Bezirksliga-Dino: Für die SG Liebshausen geht es auf einem Abstiegsplatz stehend in die Rückrunde. Der Gegner in der zweiten Saisonhälfte ist auswärts mit dem SV Weitersburg direkt ein dicker Brocken.

Nach einer der schwächsten Halbserien in ihrer mehr als 23-jährigen Bezirksliga-Geschichte soll für die Fußballer der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach in der Rückrunde alles besser werden. Die beginnt für die SG aber mit einem weiteren Brocken als Gegner: Liebshausen ist am Sonntag (15.







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