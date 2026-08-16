1:5-Niederlage in Koblenz Binningen stößt gegen Rot-Weiss an seine Grenzen Lutz Klattenberg 16.08.2026, 11:59 Uhr

i Die Reserve von Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots) war eine Nummer zu groß für die in blau gekleideten Binninger. Sascha Berkele

Enrico Köppen gab gegen Binningen sein Debüt für die Oberliga-Reserve von Rot-Weiss Koblenz. Ein Treffer gelang ihm allerdings noch nicht.

Dieses Aufsteigerduell in der Bezirksliga Mitte fand einen sehr deutlichen Sieger: Mit 5:1 (1:0) setzte sich die Oberligareserve vom FC Rot-Weiss Koblenz auf dem Oberwerth klar gegen den SV Blau-Weiß Binningen durch. Nach zwei Spielen haben die Rot-Weißen nun vier Zähler auf dem Konto, Binningen ziert nach dem 0:2 gegen Augst Eitelborn zum Auftakt nun das Tabellenende.







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