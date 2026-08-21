Birkner setzt auf Leidenschaft Auch ohne Porca ist die SG Augst vor Ahrweiler gewarnt Marco Rosbach 21.08.2026, 13:49 Uhr

i War in den ersten Wochen zufrieden mit seinem Team: Patrick Birkner, Trainer der SG Augst. Andreas Hergenhahn

Den Saisonstart mit der SG Augst Eitelborn kann sich der neue Trainer Patrick Birkner schon mal einrahmen. Doch nach einem Erfolg im Pokal und zwei Siegen in der Meisterschaft ist er heiß auf mehr. Jetzt geht’s zu einer starken Oberliga-Reserve.

Die Fußstapfen, die Robin Reifenberg als Aufstiegstrainer bei der SG Augst Eitelborn hinterlassen hatte, waren groß, doch Patrick Birkner schickt sich an, genau da weiterzumachen, wo sein Vorgänger sein Engagement mit Platz vier in der Bezirksliga Mitte beendet hat.







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