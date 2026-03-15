In der Bezirksliga Mitte triumphiert die SG mit einem klaren 5:2 über Mülheim-Kärlich II. Spielertrainer Simon Peifer glänzt mit entscheidenden Torbeteiligungen. Nach einer Roten Karte für Mülheim war der Sieg der Gäste praktisch gesichert.
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Eine am Ende doch eindeutige Angelegenheit war die Partie zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach in der Bezirksliga Mitte. Nach 90 Minuten stand ein nie gefährdeter 5:2 (2:0)-Erfolg der Gäste vom Hunsrück zu Buche, der das Geschehen auf dem Platz relativ gut widerspiegelte.