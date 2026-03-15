SG-Kapitän sieht Rot
Argenthal gewinnt 5:2 gegen Mülheim Kärlich II
Der Spielertrainer der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach, Simon Pfeifer, war an drei Toren direkt beteiligt.
Der Spielertrainer der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach, Simon Pfeifer, war an drei Toren direkt beteiligt.
Jörg Niebergall

In der Bezirksliga Mitte triumphiert die SG mit einem klaren 5:2 über Mülheim-Kärlich II. Spielertrainer Simon Peifer glänzt mit entscheidenden Torbeteiligungen. Nach einer Roten Karte für Mülheim war der Sieg der Gäste praktisch gesichert.

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Eine am Ende doch eindeutige Angelegenheit war die Partie zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach in der Bezirksliga Mitte. Nach 90 Minuten stand ein nie gefährdeter 5:2 (2:0)-Erfolg der Gäste vom Hunsrück zu Buche, der das Geschehen auf dem Platz relativ gut widerspiegelte.

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