SG-Kapitän sieht Rot Argenthal gewinnt 5:2 gegen Mülheim Kärlich II Jan Müller 15.03.2026, 20:45 Uhr

i Der Spielertrainer der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach, Simon Pfeifer, war an drei Toren direkt beteiligt. Jörg Niebergall

In der Bezirksliga Mitte triumphiert die SG mit einem klaren 5:2 über Mülheim-Kärlich II. Spielertrainer Simon Peifer glänzt mit entscheidenden Torbeteiligungen. Nach einer Roten Karte für Mülheim war der Sieg der Gäste praktisch gesichert.

Eine am Ende doch eindeutige Angelegenheit war die Partie zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach in der Bezirksliga Mitte. Nach 90 Minuten stand ein nie gefährdeter 5:2 (2:0)-Erfolg der Gäste vom Hunsrück zu Buche, der das Geschehen auf dem Platz relativ gut widerspiegelte.







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