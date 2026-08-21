Güls zu Gast in Mülheim 
Akkaya fordert Geduld und Peifer weniger Naivität
Mit 2:5 unterlagen die Fußballer der SG Mülheim-Kärlich (weiße Trikots) beim FC Metternich, zu Hause gegen Aufsteiger BSC Güls s
Mit 2:5 unterlagen die Fußballer der SG Mülheim-Kärlich (weiße Trikots) beim FC Metternich, zu Hause gegen Aufsteiger BSC Güls sollen nun die ersten Punkte für die SG-Reserve her.
René Weiss

In der Bezirksliga Mitte treffen zwei punktlose Teams aufeinander. Kann der Aufsteiger Güls in Mülheim überraschen? Verletzungen und Sperren erschweren die Aufgabe beider Mannschaften.

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Auf dem Mülheimer Kunstrasen treffen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) mit der SG 2000-Reserve und dem BSC Güls zwei noch punktlose Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte aufeinander. Während Aufsteiger Güls allerdings gegen Metternich (1:2) und Ahrweiler II (2:4) bereits zwei Niederlagen einstecken musste, hat die Mülheimer Rheinlandligareserve erst eine Partie absolviert.
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