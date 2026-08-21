In der Bezirksliga Mitte treffen zwei punktlose Teams aufeinander. Kann der Aufsteiger Güls in Mülheim überraschen? Verletzungen und Sperren erschweren die Aufgabe beider Mannschaften.
Lesezeit 3 Minuten
Auf dem Mülheimer Kunstrasen treffen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) mit der SG 2000-Reserve und dem BSC Güls zwei noch punktlose Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte aufeinander. Während Aufsteiger Güls allerdings gegen Metternich (1:2) und Ahrweiler II (2:4) bereits zwei Niederlagen einstecken musste, hat die Mülheimer Rheinlandligareserve erst eine Partie absolviert.