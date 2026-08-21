Güls zu Gast in Mülheim Akkaya fordert Geduld und Peifer weniger Naivität Emily Klinkner, Jan Müller 21.08.2026, 10:20 Uhr

i Mit 2:5 unterlagen die Fußballer der SG Mülheim-Kärlich (weiße Trikots) beim FC Metternich, zu Hause gegen Aufsteiger BSC Güls sollen nun die ersten Punkte für die SG-Reserve her. René Weiss

In der Bezirksliga Mitte treffen zwei punktlose Teams aufeinander. Kann der Aufsteiger Güls in Mülheim überraschen? Verletzungen und Sperren erschweren die Aufgabe beider Mannschaften.

Auf dem Mülheimer Kunstrasen treffen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) mit der SG 2000-Reserve und dem BSC Güls zwei noch punktlose Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte aufeinander. Während Aufsteiger Güls allerdings gegen Metternich (1:2) und Ahrweiler II (2:4) bereits zwei Niederlagen einstecken musste, hat die Mülheimer Rheinlandligareserve erst eine Partie absolviert.







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