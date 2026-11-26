Ahrweiler will sechsten Sieg ABC II schließt ein „phänomenales Jahr“ in Güls ab Jan Müller 26.11.2026, 16:40 Uhr

i Viel zu bejubeln hatten in letzter Zeit die Fußballer des Ahrweiler BC II – nun soll zum Abschluss des Jahres in Güls der sechste Sieg in Serie folgen. Martin Gausmann

Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Ahrweiler BC II jagt beim BSC Güls den sechsten Sieg in Serie. Doch der formstarke Mit-Aufsteiger brachte zuletzt Spitzenreiter Metternich ins Wanken.

Die Reserve des Ahrweiler BC ist derzeit ohne Frage das heißeste Team der Fußball-Bezirksliga Mitte und will die eigene Serie von fünf Siegen in Folge unbedingt mit in die anstehende Winterpause nehmen. Um das halbe Dutzend vollzumachen, muss die Mannschaft von Trainer Ricardo Ribeiro am Sonntagnachmittag (13.







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