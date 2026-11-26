Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Ahrweiler BC II jagt beim BSC Güls den sechsten Sieg in Serie. Doch der formstarke Mit-Aufsteiger brachte zuletzt Spitzenreiter Metternich ins Wanken.
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Die Reserve des Ahrweiler BC ist derzeit ohne Frage das heißeste Team der Fußball-Bezirksliga Mitte und will die eigene Serie von fünf Siegen in Folge unbedingt mit in die anstehende Winterpause nehmen. Um das halbe Dutzend vollzumachen, muss die Mannschaft von Trainer Ricardo Ribeiro am Sonntagnachmittag (13.