Spielabsagen und Spielabbrüche sind in jeder Hinsicht ärgerlich. In unserer Serie „Der Ball und die Kohle“ beleuchten wir das vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung für die Vereine und erklären, was das mit Pferden zu tun hat.
Lesezeit 6 Minuten
Es ist ziemlich genau 13 Jahre her, da musste sich Florian Bauer, mittlerweile Keeper bei A-Klässler SG Bremm, auf dem Hartplatz des Karbacher Quintinsbergs mit einem Zettel, auf dem das aktuelle Datum stand, es war der 11. Dezember 2013, positionieren, um dem damaligen Gegner des FC Karbach glaubwürdig zu zeigen, dass wegen des dichten Nebels kein Fußballspielen möglich ist.