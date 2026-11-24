Der Ball und die Kohle Bei kurzfristigen Spielabsagen freuen sich die Pferde Sina Ternis 24.11.2026, 08:27 Uhr

i Vor 13 Jahren musste das Rheinlandpokal-Achtelfinale zwischen dem damaligen FC Karbach, zu dem Zeitpunkt gab es noch einen Hartplatz statt eines Kunstrasens, und dem FSV Salmrohr wegen Nebels abgesagt werden. Um dem Gegner zu beweisen, dass es sich, weil es schon der zweite Anlauf war, nicht um einen Scherz handelt, agierte der damalige Karbacher Keeper Florian Bauer als „Model“. Daniel Bernd/FCEK

Spielabsagen und Spielabbrüche sind in jeder Hinsicht ärgerlich. In unserer Serie „Der Ball und die Kohle“ beleuchten wir das vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung für die Vereine und erklären, was das mit Pferden zu tun hat.

Es ist ziemlich genau 13 Jahre her, da musste sich Florian Bauer, mittlerweile Keeper bei A-Klässler SG Bremm, auf dem Hartplatz des Karbacher Quintinsbergs mit einem Zettel, auf dem das aktuelle Datum stand, es war der 11. Dezember 2013, positionieren, um dem damaligen Gegner des FC Karbach glaubwürdig zu zeigen, dass wegen des dichten Nebels kein Fußballspielen möglich ist.







Artikel teilen

Artikel teilen