TuS gewinnt 3:1 in Pfeddersheim – Am Mittwoch gegen Rot-Weiss Koblenz

TuS gewinnt 3:1 in Pfeddersheim – Am Mittwoch gegen Rot-Weiss Foto: Mark Dieler

Sandro Porta per Foulelfmeter (8.), André Mandt (12.) und Leon Waldminghaus (26.) sorgten schon im Anfangsdrittel für klare Verhältnisse, in der verbliebenen Spielzeit ließen es die Schängel – ganz links im Bild beobachtet Lukas Szymczak seinen TuS-Teamkollegen Erijon Shaqiri beim Kopfballduell – in der Offensive etwas ruhiger angehen. Dem nie aufsteckenden Oberligisten aus dem Wormser Vorort gelang durch Aykan Aydin sieben Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch eine Resultatsverbesserung.

In einem vornehmlich vom Gastgeber recht ruppig geführten Schlagabtausch musste die TuS das Spiel verletzungsbedingt in Unterzahl beenden. Schon am Mittwoch steht für die Mannschaft von Spielertrainer Michael Stahl die nächste Aufgabe im Rahmen der Vorbereitung auf dem Programm: Um 19.30 Uhr geht das Derby gegen den FC Rot-Weiss Koblenz über die Bühne, gespielt wird auf dem Oberwerther Kunstrasenplatz. bhm Foto: Mark Dieler