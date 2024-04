Plus Koblenz Oberliga-Planungen können beginnnen: Foulelfmeter besiegelt den Koblenzer Abstieg Von Bodo Heinemann i Die Koblenzer Top-Torchance: Erijon Shaqiri (rechts) setzt sich gegen Yannik Osee durch, sein anschließender Schuss prallt aber nur an die Latte des Freiberger Tores. Am Ende verloren die Schängel mit 0:1 gegen den SGV, die Niederlage war gleichbedeutend mit dem Abstieg in die Oberliga. Foto: Wolfgang Heil Was sich lange Zeit schon abzeichnete, ist nun „traurige Wahrheit“, wie es Stadionsprecher Rafael Beraz treffend formulierte: Die TuS Koblenz muss nach nur einjähriger Zugehörigkeit zur Fußball-Regionalliga Südwest am Saisonende wieder den Gang nach unten antreten. Lesezeit: 3 Minuten

Allerletzte rechnerische Hoffnungen beseitigte die aktuelle 0:1 (0:1)-Niederlage im Stadion Oberwerth gegen den SGV Freiberg am 29. Spieltag. Spielertrainer Michael Stahl trieb am Seitenrand seine Schützlinge in der Schlussphase unermüdlich an, als ob das Unabwendbare irgendwie doch noch aufzuschieben wäre. In der Tat drängte die TuS am Ende etwa zehn Minuten ...