Wolfsburgs Frauen vor viertem Titelgewinn in Folge

Archivierter Artikel vom 13.06.2020, 15:09 Uhr

Der VfL Wolfsburg steht in der Frauenfußball-Bundesliga kurz vor dem vierten Titelgewinn in Folge.

Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich am 19. Spieltag am Samstag beim Pokalfinalisten SGS Essen mit 3:0 (2:0) durch und baute den Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Bayern München vorerst auf elf Punkte aus. Ewa Pajor besorgte in der 30. Minute in Führung, die weiteren Treffer erzielten Top-Torjägerin Pernille Harder (45.) und erneut Pajor (46.).

Die Wölfinnen können den Titel durch einen Patzer der Münchnerinnen am Sonntag gegen USV Jena (14.00) oder mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Mittwoch (14.00) perfekt machen.