Wolfsburger Frauen bis Jahresende ohne Stürmerin Pajor

Nach einem am Donnerstag durchgeführten Eingriff am linken Knie stehe fest, dass die polnische Nationalspielerin frühestens in drei Monaten wieder mit Aufbautraining beginnen könne, teilte der Club am Freitag mit.

Die 23-Jährige soll in einigen Wochen noch einmal untersucht werden, dann soll die tatsächliche Ausfallzeit deutlich sein. Auch eine längere Pause scheint nicht ausgeschlossen. Pajor hatte zuletzt im Finale der Champions League gegen Olympique Lyon für den VfL gespielt, war bei der Niederlage aber in der 61. Minute ausgewechselt worden.

