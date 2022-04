Wolfsburg verpasst gegen Barcelona Einzug in Finale

Wolfsburg (dpa). Gegen Titelverteidiger FC Barcelona reichte ein 2:0 (0:0) im Halbfinal-Rückspiel nicht zum Einzug in das Finale. Trotz eines verbesserten Auftritts des VfL im Vergleich zum desaströsen 1:5 im Hinspiel zog der spanische Titelverteidiger insgesamt verdient in das Finale in Turin ein.

Vor der Rekordkulisse von 22 057 Zuschauern begann Wolfsburg das Toreschießen zu spät. Tabea Waßmuth erzielte das Führungstor kurz nach Beginn der zweiten Hälfte (47. Minute) mit einem Schuss aus knapp 18 Metern. Jill Roord erhöhte aus ähnlicher Position zum 2:0 (59.). Der VfL hätte mit vier Toren Unterschied gewinnen müssen, um in eine Verlängerung zu gelangen.

Die Niedersächsinnen zeigten zu Beginn einen bemühten Auftritt, leisteten sich aber viele Fehler in der ersten Halbzeit, die der spanische Favorit hätte ausnutzen müssen. Barcelona kam immer wieder zu gefährlichen Aktionen. In der zweiten Hälfte bestimmten die Wolfsburgerinnen das Spiel. Insbesondere zum Ende des Spiels kam die Elf von VfL-Trainer Tommy Stroot zu guten Torchancen.