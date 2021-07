US-Frauen besiegen Niederlande – Halbfinale gegen Kanada

Die 36-Jährige verwandelte in Yokohama gegen Europameister Niederlande den entscheidenden Ball vom Punkt. Am Ende hieß es 4:2 im Elfmeterschießen. US-Torhüterin Alyssa Naeher hielt dabei Schüsse von Vivianne Miedema und Aniek Nouwen. Nach Verlängerung hatte es 2:2 (2:2, 2:1) gestanden.

Miedema hatte in der regulären Spielzeit zweimal für das Oranje-Team getroffen (18. und 54. Minute). Mit ihrem neunten und zehnten Turniertor in Tokio stellte sie in ihrem 100. Länderspiel einen olympischen Rekord auf. Ihre Teamkollegin Lieke Martens vergab dann einen Strafstoß (81.).

Sam Mewis (28.) und Lynn Williams (31.) erzielten die Tore für die USA, die nun am Montag gegen einen Nachbarn um den Einzug ins Finale spielen: Kanada setzte sich ebenfalls im Elfmeterschießen gegen Brasilien mit 4:3 durch, nachdem beide Teams zuvor in 120 Minuten keinen Treffer erzielt hatten. Australien bezwang Großbritannien mit 4:3 nach Verlängerung und trifft nun auf die Schwedinnen, die Gastgeber Japan mit 2:1 besiegten.

