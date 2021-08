Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat sich an der Wade verletzt. Die 30-Jährige habe sich die strukturelle Verletzung in der linken Wade während einer Trainingseinheit zugezogen und fällt damit mehrere Wochen aus, teilte ihr Club VfL Wolfsburg mit.

Für das erste Spiel der neuen Saison in der Frauen-Bundesliga am 28. August gegen den 1. FFC Turbine Potsdam werde Schult nicht zur Verfügung stehen. Wie ihre ebenfalls verletzten Teamkolleginnen Alexandra Popp, Felicitas Rauch und Lynn Wilms bleibt Schult bis zum Ende des laufenden Trainingslagers am kommenden Samstag bei der Mannschaft der Niedersächsinnen in Harsewinkel.

