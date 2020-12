Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 16:10 Uhr

Freiburg

Frauen-Bundesliga

Hoffenheims Fußballerinnen holen vierten Sieg in Serie

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben in der Bundesliga den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Kraichgauerinnen gewannen ihre Auswärtspartie am Sonntag beim SC Freiburg klar mit 5:1 (3:0).