Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 15:55 Uhr

Frankfurt/Main

Saison 2020/2021

Frauen-Bundesliga startet am 4. September

Die Frauenfußball-Bundesliga startet am 4. September in die neue Saison. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt/Main nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung bekannt.