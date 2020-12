FC Bayern verlängert mit Frauen-Coach Scheuer

„Ich freue mich sehr und bin stolz, dass so ein großer Verein wie der FC Bayern sich für eine weitere Zusammenarbeit mit mir ausspricht und bin glücklich, meine Mannschaft auch weiterhin trainieren zu können“, erklärte Scheuer einen Tag nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Der Trainer war im Sommer 2019 vom SC Freiburg nach München gewechselt. In der aktuellen Saison haben die Münchnerinnen in 14 Pflichtspielen 14 Siege geholt.

