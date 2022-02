England-Spezialistin Petzelberger soll DFB-Frauen helfen

Middlesbrough (dpa) – Eine „gestandene Frau“ soll dem von vielen Ausfällen geplagten deutschen Frauenfußball-Team helfen.

Die Nachnominierung von Aston Villas Ramona Petzelberger (29) für den Arnold Clark Cup in England gestaltete sich für Martina Voss-Tecklenburg allerdings komplizierter als zunächst gedacht, berichtete die Bundestrainerin bei einer Video-Pk vor dem Auftaktspiel beim Testturnier gegen Spanien in Middlesbrough.

„Es war ein bisschen speziell. Sie war nämlich in Deutschland, hat ihre Eltern besucht, ihre Familie – und hatte nichts mit, hatte alles in England“, so Voss-Tecklenburg. Dabei dachte die 54-Jährige, das sei eine einfache Lösung, weil Petzelberger in der englische Liga „zuletzt drei, vier Mal richtig gut gespielt hat“. Letztendlich aber ließ sich alles organisieren: Am Dienstag stieß die Mittelfeldspielerin erstmals zur DFB-Auswahl und stand eineinhalb Stunden später auf dem Trainingsplatz.

In DFB-Kreisen ist Petzelberger, die bis 2020 bei der SGS Essen spielte, natürlich keine Unbekannte: Sie war 2011 U19-Europameisterin und 2012 U20-WM-Zweite mit dem DFB-Team. „Die bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Mit ihrer ganzen Art wird sie uns helfen“, sagte Voss-Tecklenburg.

Die deutsche Mannschaft trifft dann am 20. Februar (21.15 Uhr/ARD-Livestream) in Norwich auf Olympiasieger Kanada und spielt am 23. Februar (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Wolverhampton gegen England. Das Vier-Nationen-Turnier gilt als wichtiger Test für die EM im Juli ebenfalls in England.

