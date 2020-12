Dublin

EM-Qualifikation

DFB-Debüt für Torhüterin Berger beim Spiel in Irland

Torhüterin Ann-Katrin Berger wird beim abschließenden EM-Qualifikationsspiel in Irland ihr Debüt in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft geben, teilte der DFB gut eine Stunde vor dem Anpfiff in Dublin mit.