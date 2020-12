Corona-Fall: England sagt Länderspiel gegen DFB-Team ab

Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 13:13 Uhr

England hat das für Dienstag geplante Frauenfußball-Länderspiel gegen Deutschland in Wiesbaden abgesagt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag bekannt.

Grund für die Absage ist ein positiver Corona-Test eines Mitglieds des Funktionsteams der englischen Mannschaft.

„Wir hätten sehr gerne gegen England gespielt, müssen aber den Entschluss der FA respektieren. Wir sind uns bewusst, dass wir in schwierigen Zeiten leben und angesichts der Dynamik der Pandemie immer wieder unvorhersehbare Dinge geschehen können“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Sie wird am Montag das Trainingslager in Wiesbaden beenden. Die Auswahlkickerinnen kehren damit früher in ihre Heimatvereine zurück.



DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg bedauerte die Absage. „Wir wünschen dem Team alles Gute und hoffen, dass die Erkrankung der betroffenen Person einen milden Verlauf nimmt.“

Die Partie der DFB-Frauen gegen England sollte der Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich von 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland werden. Die Corona-Pandemie hatte aber schon dafür gesorgt, dass das Spiel in Wiesbaden vor nur 50 Zuschauern ausgetragen werden sollte.

