Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 17:42 Uhr

Keine Lizenz-Übernahme

BVB ab 2021 mit Frauenfußball-Team

Dortmund (dpa) – Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund steigt in den Frauenfußball ein. „Begeisternder Fußball in Schwarzgelb wird vom kommenden Sommer an keine reine Männerdomäne mehr sein“, teilte der Bundesligist mit.