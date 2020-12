Archivierter Artikel vom 17.10.2020, 12:29 Uhr

Wiesbaden

Fußball-Frauen

Berger fällt für England-Länderspiel aus – Abt nachnominiert

In Ann-Katrin Berger hat die vierte Fußball-Nationalspielerin ihre Teilnahme am Länderspiel der deutschen Frauen-Auswahl gegen England am 27. Oktober (16.00 Uhr/ARD) in Wiesbaden absagen müssen.