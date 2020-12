Bayerns Frauen folgen Wolfsburg ins Achtelfinale

Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 20:17 Uhr

Mit Ausnahme des Bundesligisten Bayer Leverkusen und der SGS Essen haben sich die Favoriten in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen keine Blöße gegeben.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München setzten sich beim Erstliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena mit 2:0 (1:0) durch. Sie folgten dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der schon am Samstag mit einem 11:0 (5:0)-Sieg beim VfL Bochum weitergekommen war.

Keine Probleme hatte auch der SC Freiburg. Beim Hessenligisten SC Opel Rüsselsheim gewannen die Breisgauerinnen ebenfalls mit 11:0 (6:0). Zittern musste indes die TSG 1899 Hoffenheim, die beim Zweitligisten FC Ingolstadt eine 2:0-Führung aus der Hand gab, letztendlich aber mit 4:2 nach Verlängerung gewann. Außerdem setzte sich der SV Meppen mit 3:2 (2:1) beim SV Henstedt-Ulzburg durch.

In Essen und Leverkusen haben zwei Bundesligisten das Weiterkommen indes verpasst. Im Rheinischen Derby verlor Leverkusen am Sonntagabend mit 0:1 (0:0) beim Zweitligisten 1. FC Köln. Die SGS unterlag bereits am Samstag mit 2:3 nach Verlängerung beim FSV Gütersloh. Das Duell zwischen dem TV Jahn Delmenhorst und dem Walddörfer SV Hamburg musste aufgrund positiver Corona-Testergebnisse aufseiten der Hansestädterinnen abgesagt werden.

© dpa-infocom, dpa:201101-99-169633/2