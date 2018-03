Van Marwijk zieht positives Zwischenfazit

Zwei Wochen vor Beginn der Fußball-EM in Polen und der Ukraine hat der niederländische Nationaltrainer Bert van Marwijk ein positives Zwischenfazit der Vorbereitung gezogen.

Nationaltrainer Bert van Marwijk sieht die Niederländer auf einem guten Weg.

«Wir haben hier gut trainieren können und sind auch ein bisschen schlauer geworden», sagte van Marwijk zum Abschluss des Trainingslagers in Lausanne. Am Samstag fliegt der zweite deutsche Gruppengegner zurück nach Amsterdam, wo um 20.00 Uhr der erste richtige Test gegen Bulgarien ansteht. Am Dienstag hatten die Oranjes das Kompensationsspiel für eine Verletzung von Arjen Robben bei Bayern München bestritten, dies aber beim 2:3 nicht sonderlich ernst genommen.

Noch vor der Begegnung gegen Bulgarien will van Marwijk seinen endgültigen EM-Kader benennen. «Ich habe mich so gut wie entschieden», sagte der Bondscoach. Er werde den vier Streichkandidaten aus seinem derzeit noch 27 Spieler umfassenden Aufgebot persönlich sagen, worum er sich gegen sie entschieden habe. Deshalb will er sie auch nicht mehr gegen Bulgarien einsetzen. «Nach einer Partie ist es immer hektisch. Die Spieler haben es verdient, dass ich vernünftig mit ihnen rede», sagte der 60-Jährige.

Robben wird auf jeden Fall dabei sein, der Bayern-Profi trainierte am Freitag in Lausanne erstmals mit der Mannschaft. Auch Torhüter Maarten Stekelenburg nahm nach seiner Schulterverletzung an der letzten Einheit am Genfer See teil. Zuletzt hatte der Keeper vom AS Rom Einzeltraining absolviert.

Robben hatte von van Marwijk nach den bitteren Pfiffen gegen den Offensivspieler beim Kompensationsspiel in München am Dienstag einen Tag mehr frei bekommen, als eigentlich geplant. Geht es nach van Marwijk, darf der Flügelflitzer bei der EM auch Strafstöße schießen. «Wenn er sich gut fühlt, warum nicht?», meinte van Marwijk. Robben hatte beim Meisterschaftsduell gegen Borussia Dortmund und im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea vom Elfmeterpunkt gepatzt.