Van Marwijk nimmt Youngsters mit zur Fußball-EM

Bert van Marwijk setzt bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine auch auf die Jugend. Der niederländische Nationaltrainer berief die beiden Youngsters Luciano Narsingh (21/SC Heerenveen) und Jetro Willems (18/ PSV Eindhoven) in seinen endgültigen Kader für die Europameisterschaft.

Bert van Marwijk schenkt zwei Youngstars sein Vertrauen.

Foto: Koen van Weel – DPA

Beide Profis haben bislang noch kein Länderspiel für die Oranjes bestritten. Dagegen wurden Vurnon Anita, Siem de Jong (beide Ajax Amsterdam), Adam Maher (AZ Alkmaar) und Jeremain Lens (PSV Eindhoven) als letzte Spieler aus dem noch 27 Mann umfassenden Aufgebot gestrichen. In Arjen Robben (Bayern München), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) und Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart) stehen drei Akteure aus der Bundesliga im Kader des zweiten deutschen Vorrundengegners. Auch der von zahlreichen deutschen Clubs umworbene Stürmer Luuk de Jong vom FC Twente Enschede ist dabei.

«Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um mit den vier Streichkandidaten zu sprechen und ihnen meine Entscheidung zu begründen», sagte van Marwijk. «Das hatten sie nach ihrer guten Arbeit einfach verdient.»

Flügelstürmer Narsingh und Linksverteidiger Willems überzeugten den Bondscoach mit ihren Leistungen im Trainingscamp. Auch beim 2:3 im Robben-Kompensationsspiel in München am Dienstag zählten sie zu den auffälligsten Spielern. Beide stehen am Abend (20.00 Uhr) im ersten Testspiel gegen Bulgarien in Amsterdam vor ihrem Debüt im Trikot des Europameisters von 1988.

Endgültige Aufgebot:

Tor: Maarten Stekelenburg (AS Rom), Tim Krul (Newcastle United), Michel Vorm (Swansea City)

Abwehr: Khalid Boulahrouz (VFB Stuttgart), Wilfred Bouma (PSV Eindhoven), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Malaga), Ron Vlaar (Feyenoord), Gregory van der Wiel (Ajax Amsterdam), Jetro Willems (PSV Eindhoven)

Mittelfeld: Ibrahim Afellay (FC Barcelona), Mark van Bommel (PSV Eindhoven), Nigel de Jong (Manchester City), Stijn Schaars (Sporting Lissabon), Wesley Sneijder (Inter Mailand), Kevin Strootman (PSV Eindhoven), Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur)

Angriff: Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04), Luuk de Jong (Twente Enschede), Dirk Kuyt (FC Liverpool), Luciano Narsingh (SC Heerenveen), Robin van Persie (FC Arsenal), Arjen Robben (Bayern München)