Tusk wirbt auf EU-Gipfel für EM-Besuch

Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat Medienberichten zufolge auf dem Brüsseler EU-Gipfel dafür geworben, die Fußballeuropameisterschaft in Polen und der Ukraine zu besuchen.

Donald Tusk hat die politische Werbetrommel angeschmissen.

Foto: Thierry Roge – DPA

«Es werden so ziemlich alle, die sich für Fußball interessieren, in Warschau und anderen polnischen Stadien sein, aber auch in die Ukraine fahren», sagte Tusk der «Gazeta Wyborcza». Er gehe nicht von einem Boykott der Spiele in der Ukraine aus. «Hier hat auch die Haltung von Julia Timoschenko Bedeutung», sagte er.

Die inhaftierte ukrainische Oppositionspolitikerin hatte sich gegen einen Boykott der von Polen und der Ukraine gemeinsam ausgetragenen EM ausgesprochen. Mehrere westliche Politiker hatten gedroht, wegen der Behandlung Timoschenkos durch die ukrainische Justiz nicht in die Ukraine zu kommen. «Die Angelegenheit hat ein konfliktfreies Finale erreicht», versicherte Tusk polnischen Medien in Brüssel.

«Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mir gesagt, dass der Boykott ein Missverständnis war und sie selbst daran interessiert ist, einige Spiele zu besuchen.» Auch Frankreichs neuer Staatspräsident François Hollande wolle während der EM nach Polen kommen. «Das einzige Problem ist jetzt, an Matchtickets zu kommen», scherzte Tusk.