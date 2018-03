Spanier bereiten den EM-Gewinnern begeisterten Empfang

Die spanischen Fußballfans haben ihrer Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Europameisterschaft einen begeisterten Empfang bereitet. Zehntausende Madrilenen jubelten in der Hauptstadt dem Team von Trainer Vicente del Bosque zu.

Iker Casillas schlendert mit dem Pokal in der Hand zur königlichen Familie um König Juan Carlos I zu begrüßen.

Foto: Ballesteros – DPA

Die Nationalspieler fuhren in einem offenen Bus durch das Zentrum von Madrid zum Cibeles-Brunnen. Dort hatten sich bereits mehrere Stunden vor Beginn der offiziellen Siegesfeier Zehntausende Fans versammelt. Sie waren fast alle mit roten Trikots der Selección bekleidet und schwenkten rotgelbe Flaggen. Die Feuerwehr verschaffte den in der prallen Sonne ausharrenden Fans mit Wasserschläuchen eine Abkühlung. Am Cibeles-Brunnen feiert traditionell Real Madrid seine großen Triumphe.

Iker Casillas händigt König Juan Carlos I in Madrid den Pokal aus.

Foto: Ballesteros – DPA

Vor der Siegesfeier waren die Europameister von König Juan Carlos im Zarzuela-Palast empfangen worden. «Ihr habt uns eine große Freude gemacht», sagte der Monarch den Nationalspielern in einer kurzen Ansprache. «Nicht allein uns, sondern ganz Spanien.»