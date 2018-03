Russland trennt sich im EM-Test von Uruguay 1:1

Die russische Fußball-Nationalmannschaft hat ihren ersten EM-Test mit einem Remis beendet. Das Team von Trainer Dick Advocaat trennte sich in Moskau vom WM-Vierten Uruguay mit 1:1 (0:0).

Der Russe Konstantin Zyryanow (r) im Kopfballduell mit Uruguays Egidio Arevalo Rios.

Foto: Maxim Schipenkow – DPA

Luis Suarez brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung, der eingewechselte Alexander Kerschakow von Zenit St. Petersburg stellte im Gegenzug den Ausgleich her (49.). Russland trifft bei der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) in der Vorrunde auf Tschechien, Polen und Griechenland.

Am kommenden Dienstag bestreitet die Auswahl um den früheren Bundesliga-Profi Pawel Pogrebnjak ein weiteres Länderspiel gegen Litauen, ehe am 1. Juni die EM-Generalprobe gegen Italien ansteht.