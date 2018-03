Russland: Advocaat nominiert weiteren Verteidiger

Nach dem Ausfall von zwei verletzten Abwehrspielern hat Russlands Nationaltrainer Dick Advocaat einen weiteren Verteidiger für die Fußball-Europameisterschaft nominiert.

Dick Advocaat nominierte Kirill Nababkin nach.

Foto: Maxim Shipenkov – DPA

Kirill Nababkin (25) von ZSKA Moskau, der bislang kein Länderspiel für die Sbornaja bestritten hat, ist eine Alternative als Rechtsverteidiger, sagte Advocaat. Aus dem vorläufigen Kader strich der Niederländer Angreifer Artjom Dsjuba von Spartak Moskau und Mittelfeldspieler Magomed Osdojew.

Acht von elf Plätzen in der Stammelf habe er bereits festgelegt, sagte Advocaat. Unklar ist noch, ob der lange verletzte Igor Akinfejew (ZSKA Moskau) oder Wjatscheslaw Malafejew von Meister Zenit St. Petersburg im Tor stehen wird.

Angeführt wird der Kader für das EM-Turnier in Polen und der Ukraine von Stars wie Andrej Arschawin (vom FC Arsenal an Zenit St. Petersburg ausgeliehen) und dem Ex-Stuttgarter Pawel Pogrebnjak (FC Fulham). Russland trifft bei der EM (8. Juni bis 1. Juli) in der Vorrunde auf Tschechien, Polen und Griechenland.

Das russische Aufgebot:

Torhüter: Igor Akinfejew (ZSKA Moskau), Wjatscheslaw Malafejew (Zenit St. Petersburg), Anton Schunin (Dynamo Moskau)

Abwehrspieler: Alexander Anjukow (Zenit St. Petersburg), Alexej Beresuzki, Sergej Ignaschewitsch, Kirill Nababkin (alle ZSKA Moskau), Wladimir Granat (Dynamo Moskau), Juri Schirkow (Anschi Machatschkala), Dmitri Kombarow (Spartak Moskau), Roman Scharonow (Rubin Kasan)

Mittelfeld: Igor Denissow, Konstantin Syrjanow, Roman Schirokow (alle Zenit St. Petersburg), Denis Gluschakow (Lokomotive Moskau), Marat Ismailow (Sporting Lissabon), Igor Semschow (Dynamo Moskau)

Angriff: Andrej Arschawin, Alexander Kerschakow (beide Zenit St. Petersburg), Alan Dsagojew (ZSKA Moskau), Alexander Kokorin (Dynamo Moskau), Roman Pawljutschenko (Lokomotive Moskau), Pawel Pogrebnjak (FC Fulham)