Oranje-Kader fast komplett

Der niederländische Nationaltrainer Bert van Marwijk hat seinen Kader inzwischen fast komplett zusammen.

Stijn Schaars stieß zum niederländischen EM-Team.

Am Donnerstag stieß Defensivspieler Stijn Schaars zum Team in Lausanne in der Schweiz, wo sich der zweite deutsche Vorrundengegner derzeit im Trainingslager auf die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine vorbereitet. Der Mittelfeldspieler, der auch ein Kandidat für die vakante Position des Linksverteidigers ist, hatte am Sonntag mit seinem Club Sporting Lissabon noch das Endspiel im portugiesischen Pokal bestritten. Danach hatte ihm van Marwijk drei freie Tage gegönnt.

Dem Bondscoach fehlen damit lediglich noch Arjen Robben, der an diesem Freitag in Lausanne erwartet wird, und Ibrahim Afellay. Der Offensivspieler bestreitet mit dem FC Barcelona an diesem Freitag noch das spanische Pokalfinale gegen Athletic Bilbao und wird Mitte der kommenden Woche im zweiten Vorbereitungscamp in Hoenderloo in die EM-Vorbereitung einsteigen. Zuvor wird van Marwijk seinen Kader bereits endgültig auf 23 Profis reduzieren.

Abwehrspieler Johnny Heitinga sieht für den Europameister von 1988 in Polen und der Ukraine gute Chancen. «Ich sehe uns auf einer Höhe mit Spanien und Deutschland», sagte Heitinga dem niederländischen Magazin «Sport1 Voetbalmagazine». «Der neue Europameister kommt aus diesem Kreis.» Die Leistungsträger der Elftal seien im besten Fußball-Alter, meinte der 28-Jährige. «Das ist der ideale Moment, um den Titel zu holen.»