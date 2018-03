Kroatien gewinnt EM-Test gegen Estland mit 3:1

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft hat ihren vorletzten Test auf dem Weg zur Europameisterschaft bestanden. Der WM-Dritte von 1998 setzte sich vor heimischem Publikum in Rijeka mit 3:1 (2:0) gegen Estland durch, das die EM-Qualifikation nur knapp verpasst hatte.

Die Kroaten gaben sich gegen Estland keine Blöße.

Foto: Antonio Bat – DPA

Zunächst trafen Abwehrspieler Vedran Corluka (16. Minute) und Stürmer Nikola Kalinic (20.) für das Team von Nationaltrainer Slaven Bilic, der nach dem EM-Turnier aufhört und neuer Coach des russischen Erstligisten Lokomotive Moskau wird. Ognjen Vukojevic erhöhte (81.), Konstantin Wassiljew konnte nur noch verkürzen (83.).

Von Samstag an schlägt der kroatische Tross sein einwöchiges Trainingslager im österreichischen Bad Tatzmannsdorf auf, ehe am 2. Juni das letzte Testspiel in Norwegen ansteht. Am 10. Juni startet die Mannschaft um die scheidenden Bayern-Profis Danijel Pranjic und Ivica Olic gegen Irland in Posen in die EM. Die beiden weiteren Kontrahenten der Osteuropäer in der Vorrundengruppe C sind Italien (14. Juni) und Spanien (18. Juni).